Пытался дозвониться до матери: что известно о смерти экс-защитника ЦСКА

31-летний футболист Лайонел Адамс погиб. Его тело нашли под окнами многоэтажки в Подмосковье. Друзья спортсмена считают, что он совершил самоубийство из-за неразделенной любви. Однако его мать категорически отвергает эту версию. По ее мнению, Лайонеля могли убить. В день смерти он пытался дозвониться до матери, но не смог, а когда она перезвонила, Адамс уже не взял трубку.

Незадолго до новогодних праздников Адамс стал жертвой группового нападения. В ночь на 27 декабря, у ресторана «ДеньНочь» в Звенигороде, футболиста избили группой в десять человек. Его госпитализировали в больницу с пулевым ранением бедра и рваной раной губы. Тогда Лайонел отказался снимать побои и писать заявление в полицию. Вскоре он и вовсе сбежал из клиники, где проходил лечение.

Лайонел Адамс родился в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2014 год выступал за дублирующий состав ЦСКА на позиции защитника. Несмотря на позитивные отзывы Леонида Слуцкого о его игре, футболисту так и не удалось пробиться в основной состав. В разные годы Лайонел выступал за красноярский «Енисей», челнинский «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана. Адамс также провел несколько матчей за юношескую сборную России.

