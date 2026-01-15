Юран поделился мыслями о недоверии к российским тренерам

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Юран поделился мыслями на тему недоверия топ-клубов к российским специалистам.

© Sports.ru

– Почему гранды с таким большим трудом находят тренеров? Примеры: «Динамо», «Спартак».

– Сложно сказать. Что касается «Спартака», то клуб идет по своей линии: спортивный директор обязательно должен быть иностранец.

Тенденция такая – они считают, что российские специалисты хуже. Не знаю, почему так. Откуда только не привозили людей. На мой взгляд, это ошибочная позиция.

– Почему?

– Я не против иностранцев, но у нас в стране 140 миллионов человек. И в России всегда были тренеры.

Почему-то в некоторых клубах рассматривают только легионеров. Когда слышу о неких проблемах в нашей тренерской среде, я этого не понимаю. Никакого кризиса нет.

Просто по какой-то причине не обращают внимания на своих. Романцев сразу Романцевым стал? А Семин, Газзаев? Если россиянин и попадает в команду, то чуть что, одна ошибка – и все, его тут же убирают.

– А с иностранцами по-другому?

– Конечно. Про иностранцев говорят: ему нужно время на адаптацию, поближе познакомиться с условиями и все такое.

Какое время? Какое еще познакомиться? Очень сложно воспринимать происходящее, когда назначают не пойми кого. Или вот история с Деяном Станковичем.

В прошлом сезоне он не добился результата, но с ним переподписали контракт. С российским тренером сделали бы так? Конечно же, нет.

Нужно начать уважать своих и больше доверять им. Пример – «Зенит». Семак был в системе клуба, потом поехал в «Уфу», неплохо там поработал и вернулся в Санкт-Петербург. У него ведь тоже не все сразу получалось, но терпели, давали шанс – и вот пожалуйста.

Или «Краснодар»: Мурад Мусаев ушел со своего поста, уехал в ближнее зарубежье, его вернули и завоевали золото.

В обоих случаях нужно отдать должное руководству. Почему такого же терпения нет у боссов «Спартака» – не знаю. Не понимаю, – сказал Сергей Юран.