Футболист «Ростова» высказался об уходе Карпина из клуба

Футболист «Ростова» Егор Голенков в интервью «Матч ТВ» заявил, что он не в обиде на Валерия Карпина за то, что тот внезапно решил покинуть пост главного тренера дончан в прошлом сезоне.

Карпин ушел с должности главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, чтобы «сосредоточиться на работе в сборной России», после чего в межсезонье возглавил московское «Динамо», совмещая посты в национальной команде. В ноябре 2025‑го специалист объявил, что уходит из московского клуба.

— Главная история, связанная с «Ростовом» в последнее время — уход Карпина. Спустя уже приличное количество времени как это воспринимаете?

— Были мысли, что (Валерий) Георгиевич может уйти, потому что появлялись слухи о его усталости. Это футбольная жизнь, все уходят, приходят. Как с игроками бывает, так и с тренером.

— Удивило, что у него не получилось в «Динамо»?

— Скорее не было никаких ожиданий от его тренерской карьеры в «Динамо».

— Не осталось ли никакой обиды на Карпина? Сначала он говорил об усталости, а потом через несколько месяцев возглавил «Динамо»…

— Да нет, какие обиды? Ушел и ушел, его выбор.

— В декабре 2024‑го вы говорили, что не можете представить «Ростов» без Карпина. Сейчас мы его видим, сильно ли изменилась эта команда?

— Как видите, незаменимых нет. Ушел Георгиевич, пришел Джонатан (Альба) и отлично справляется. Стилистически есть небольшие изменения, но недельный цикл практически полностью остался. Немного изменились упражнения, добавилось больше психологической разгрузки, стало меньше строгости и больше свободы, — сказал Голенков в интервью «Матч ТВ».

