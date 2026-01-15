Главный тренер «Челси» поддержал вратаря после матча с «Арсеналом»

Росеньор о первом голе «Арсенала»: «Это не только вина Санчеса. Несу ответственность, когда футболисты «Челси» совершают ошибки. Моя задача – помогать им, а не обвинять»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор после первого полуфинального матча Кубка английской лиги против «Арсенала» (2:3) высказался о пропущенных голах команды и игре вратаря Роберта Санчеса.
Бен Уайт открыл счет на 7-й минуте в первом тайме после того, как Санчес не добрался до мяча в результате подачи углового.
«Первый пропущенный гол разочаровал. Но это командный гол. Это не только вина Роба Санчеса. Я прошу Роба делать то, чего он раньше не делал. Перед игрой я сказал ему, что когда мои игроки совершают ошибки, я несу за это ответственность. Это моя вина. Во втором тайме он сделал сэйв мирового класса. Гол мог лишить нас шансов на победу во всем противостоянии с «Арсеналом». Он улучшит свое понимание игры. У него очень хороший сезон. Были очень-очень хорошие моменты с его участием. Я буду сохранять позитивный настрой по отношению к нему, как и ко всей команде. Моя задача – помогать им, а не обвинять их», – сказал Лиэм Росеньор.
