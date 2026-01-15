«Зенит» объявил о пополнении тренерского штаба

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о пополнении тренерского штаба главной команды. Так, на пост тренера по физической подготовке сине-бело-голубых назначен Кирилл Костин.

«Бывший защитник сине-бело-голубых приступил к работе в главной команде в качестве тренера по физической подготовке. Сине-бело-голубые поздравляют Кирилла Костина с переходом в основную команду и желают новых побед и титулов вместе с «Зенитом»!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее специалист работал тренером по физической подготовке в академии клуба, в «Зените-2» и в молодёжной команде сине-бело-голубых.