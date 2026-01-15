Журналист раскритиковал президента «Реала»

«Перес уже не тот, что был раньше. Он не любит мягких тренеров, но, когда приходит кто-то более напористый, вступает в сговор с игроками. Не удивлюсь, если Флорентино вернет Моуринью». Журналист Реланьо о президенте «Реала»
Журналист Альфредо Реланьо раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса.
В первом матче после увольнения Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа «Реал» уступил «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании и вылетел из турнира.
«Все началось с того, что Хаби Алонсо не понравился клубный чемпионат мира, который был частью продуманной стратегии Флорентино. Любого, кто с ним не согласен, считают идиотом, с которым невозможно работать. Перес, с одной стороны, не любит тренеров, которые мягко относятся к игрокам, как Дель Боске, Зидан и Анчелотти, но в то же время, когда приходит более энергичный тренер, он поддерживает игроков и подрывает его авторитет. Общественное мнение явно было на стороне Хаби Алонсо, мы видели все, что происходило. Флорентино уже не тот, кем был раньше, в последнее время он ошибается во всем», – сказал Реланьо.
Адриэлсон не перейдет в ЦСКА, сообщил агент защитника «Аль-Васля»: «Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом»
Макс Ферстаппен о самом трудном этапе карьеры: «Я назову сезон-2018, первые семь-восемь гонок»
«Перес уже не тот, что был раньше. Он не любит мягких тренеров, но, когда приходит кто-то более напористый, вступает в сговор с игроками. Не удивлюсь, если Флорентино вернет Моуринью». Журналист Реланьо о президенте «Реала»
Адриэлсон не перейдет в ЦСКА, сообщил агент защитника «Аль-Васля»: «Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом»
Макс Ферстаппен о самом трудном этапе карьеры: «Я назову сезон-2018, первые семь-восемь гонок»
«Перес уже не тот, что был раньше. Он не любит мягких тренеров, но, когда приходит кто-то более напористый, вступает в сговор с игроками. Не удивлюсь, если Флорентино вернет Моуринью». Журналист Реланьо о президенте «Реала»