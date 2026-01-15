Назван самый принципиальный соперник "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батракова рассказал, встречи с какой командой являются для железнодорожников самыми принципиальными.

© Rusfootball

"Раздражители среди команд? В играх со "Спартаком" то они побеждают, то мы. Причем у нас все матчи результативные. Наверное, будет интересный матч с ними во втором круге", — отметил Батраков в беседе с "Советским спортом".

В первой части сезона 2025/2026 "Локомотив" обыграл "Спартак" со счетом 4:2 в чемпионате, а также дважды уступил красно-белым в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 1:3 в гостях и 2:3 дома.

После 18 туров "Локо" с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, "Спартак" с 29 баллами располагается на 6 строчке таблицы.