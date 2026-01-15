Адриэлсон не перейдет в ЦСКА, сообщил агент защитника «Аль-Васля»: «Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом»
Агент Адриэлсона Леонардо Корначини сообщил, что защитник «Аль-Васля» не перейдет в ЦСКА.
Ранее стало известно о переговорах армейцев по трансферу 27-летнего защитника. Сообщалось, что ЦСКА предложил за Адриэлсона 5 млн евро, но «Аль-Васль» отказал московскому клубу.
«Адриэлсон не перейдет в ЦСКА этой зимой, переговоры завершены. Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом», – сказал Корначини.
Адриэлсон не перейдет в ЦСКА, сообщил агент защитника «Аль-Васля»: «Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом»
Макс Ферстаппен о самом трудном этапе карьеры: «Я назову сезон-2018, первые семь-восемь гонок»
«Перес уже не тот, что был раньше. Он не любит мягких тренеров, но, когда приходит кто-то более напористый, вступает в сговор с игроками. Не удивлюсь, если Флорентино вернет Моуринью». Журналист Реланьо о президенте «Реала»
Адриэлсон не перейдет в ЦСКА, сообщил агент защитника «Аль-Васля»: «Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом»
Макс Ферстаппен о самом трудном этапе карьеры: «Я назову сезон-2018, первые семь-восемь гонок»
«Перес уже не тот, что был раньше. Он не любит мягких тренеров, но, когда приходит кто-то более напористый, вступает в сговор с игроками. Не удивлюсь, если Флорентино вернет Моуринью». Журналист Реланьо о президенте «Реала»