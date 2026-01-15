Адриэлсон не перейдет в ЦСКА, сообщил агент защитника «Аль-Васля»: «Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом»

Sports.ru

Агент Адриэлсона Леонардо Корначини сообщил, что защитник «Аль-Васля» не перейдет в ЦСКА.

Защитник «Аль-Васля» не перейдет в ЦСКА
© Global Look Press

Ранее стало известно о переговорах армейцев по трансферу 27-летнего защитника. Сообщалось, что ЦСКА предложил за Адриэлсона 5 млн евро, но «Аль-Васль» отказал московскому клубу.

«Адриэлсон не перейдет в ЦСКА этой зимой, переговоры завершены. Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом», – сказал Корначини.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости