Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков раскрыл сумму ежемесячных трат. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам футболиста, у него нет фиксированного порога.

«В один месяц это может быть 100 тысяч рублей, в другой — 250, а иногда и больше, особенно в праздники», — заявил Батраков.

Ранее сумму ежемесячных трат раскрыл футболист махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков. Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что тратит около 50 тысяч рублей.

В декабре сообщалось, что Батраков, являющийся самым дорогим из российских футболистов, подорожал еще больше. Портал Transfrermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.