Эрик тен Хаг высказался о своём увольнении из «Байера», упомянув Хаби Алонсо

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг высказался о своём увольнении из леверкузенского клуба, упомянув Хаби Алонсо, который ранее был отправлен в отставку с должности главного тренера «Реала». Хаби ранее тренировал «Байер», а тен Хаг работал в «Манчестер Юнайтед». Сейчас Эрик трудится техническим директором нидерландского «Твенте».

Эрик тен Хаг высказался о своем увольнении из «Байера»
© Чемпионат

«Меня уволили, не дав шанса показать, что мой подход работает. Если посмотрите на моё резюме, то увидите, что оно всегда было достаточно хорошим. Мой подход к работе всегда приводит к успеху. Конечно, подобное разочаровывает, но таков мир футбола. Посмотрите на Хаби Алонсо и «Реал». С ним тоже такое произошло, хотя он топ-тренер. Такое бывает почти со всеми», – приводит слова тен Хага онлайн-издание Daily Mail.

Тен Хаг покинул «Байер» в сентябре 2025-го.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости