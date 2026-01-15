«Акрон» объявил о трансфере уругвайского игрока

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» объявила о переходе в команду крайнего нападающего Кевина Аревало из уругвайского клуба «Монтевидео Сити». За «Акрон» вингер будет выступать под 10-м игровым номером.

© Соцсети

«Первым новичком нашей команды в зимнее трансферное окно стал 19-летний крайний полузащитник Кевин Аревало. В августе 2025 года Кевин дебютировал в элитном дивизионе Уругвая и уже успел отметиться четырьмя голами и двумя голевыми передачами в 15 играх Клаусуры. Аревало уже прибыл в расположение нашей команды и готов начать подготовку к весенней части Мир РПЛ в Абу-Даби. Вингер выбрал себе 10-й игровой номер. Приветствуем Кевина в нашем клубе и желаем ему успехов в России!» — сказано в сообщении пресс-службы «Акрона».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Аревало составляет € 500 тыс.