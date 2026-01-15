«Пари НН» испытывает проблемы с финансированием

По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», «Пари Нижний Новгород» в последний раз выплачивал полную сумму по обязательствам перед своими игроками и тренерами в октябре.

Команда идет на 9-м месте в Единой лиге ВТБ с результатом 6-15, однако только что сенсационно обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге (99:89).

Примечательно, что неделей ранее «Нижний» уступил «Зениту-2» в рамках Кубка России (83:84).