«Пари НН» испытывает проблемы с финансированием

У «Пари НН» долги по зарплате игрокам и тренерам с октября («Свободный агент»)
По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», «Пари Нижний Новгород» в последний раз выплачивал полную сумму по обязательствам перед своими игроками и тренерами в октябре.
Команда идет на 9-м месте в Единой лиге ВТБ с результатом 6-15, однако только что сенсационно обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге (99:89).
Примечательно, что неделей ранее «Нижний» уступил «Зениту-2» в рамках Кубка России (83:84).
