Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как столкнулся с неприятностями в Чехии по вине экс-футболиста «Спартака» Мартина Йиранека.

© Sports.ru

Голенков перешел в чешскую «Сигму» в августе 2021 года, но ни разу не сыграл за клуб из-за травмы. Зимой 2022-го форвард перешел в «Ростов».

– Остались какие‑то знакомства после выступлений в Чехии? Может, общаетесь с Йиранеком, который тогда вам помогал?

– С ним точно не общаюсь и не буду общаться.

– Почему?

– Считаю, что он во многом не помог в бытовом плане. Мне просрочили визу, когда он занимался документами. Мне не могли сделать рабочую визу. Процесс должен был контролировать Йиранек, но в итоге мне пришлось ехать в полицейский участок. Один день там повозился с бюрократией, сдал отпечатки пальцев и в итоге дали. Кстати, после того случая визу в Европу не делал. Может, это как‑то отразится в дальнейшем.

С футболистами, с кем играли, подписаны друг на друга в социальных сетях. Обмениваемся лайками, иногда общаемся, – сказал Голенков.