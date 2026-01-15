Главный тренер «Пари НН» высказался о стиле игры команды

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о стиле игры команды.

– Аналитики, эксперты, журналисты делились мнением, что «Пари НН» отошёл от первоначального стиля и адаптировался под результат. С этим можно согласиться или нет?

– Мне интересно, а чем это проявляется? Мы обыграли «Акрон» и «Динамо» Махачкала, но также мы были обязаны забирать очки в тех матчах, где, возможно, как может показаться со стороны, действовали иначе. Взять, например, встречи против «Локомотива», «Ахмата», «Балтики», «Рубина». Однако не могу сказать, что мы действовали иначе с точки зрения принципов, скорее могла быть другая структура при той или иной фазе игры.

Да и в целом: какой смысл от чего-то отходить, если я с самого первого дня говорил, что у меня есть идея, своё понимание футбола. Понятно, что реализация зависит от игроков. Ведь именно они – главные гладиаторы, на которых ходят зрители, те, кто приносит клубу результат. Наша задача как тренерского штаба – создать условия, правильно их направить и постараться выжать максимум из ресурсов, что есть.

Если бы матчи в начале первой половины сезона или её середине сложились по-другому, мы бы не обсуждали, что в играх с «Акроном» и «Динамо» Махачкала мы действовали иначе. Я не считаю, что мы что-то радикально меняли. Я придерживаюсь своего стиля и отходить от него не собираюсь. Иначе это будет означать дать слабину.

Мне хорошо запомнилась фраза тренера Ангелоса Постекоглу, которую мне рассказал один из его игроков, что, если план «А» не работает, это значит, что он плохо реализовывается, не так претворяется в жизнь. При этом Постекоглу говорит, что не нужно от него ждать плана «Б».

Это не значит, что я упрямый. Понятно, что мы адаптируемся, у каждого соперника есть свои ключи. Но сам подход мне близок. Мы хотим играть проактивно, смело, но также принимать жёсткость и борьбу. Как, например, это было с «Балтикой». Считаю, что это одна из самых системных команд в РПЛ. Игра в фазе против мяча и подборах поставлена на очень хорошем уровне. Но считаю, что в домашнем матче мы их перегрызли. И в ментальном плане подход должен быть именно таким. Что если в техническом компоненте уступаешь, то нужно добавить в плане борьбы и самоотдачи. На то, чтобы это у нас было, понадобилось время, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.