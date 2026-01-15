«Реал» провел собеседования с несколькими тренерами. Арбелоа будет возглавлять команду до конца сезона (Cadena SER)
«Реал» ищет тренера, готового возглавить команду перед началом следующего сезона.
По информации журналиста Cadena SER Ману Карреньо, на этой неделе «Реал» провел собеседования с несколькими кандидатами. Ожидается, что новый тренер начнет работу в клубе летом, Альваро Арбелоа продолжит руководить командой как минимум до конца сезона.
Ранее появлялась информация, что «Реал» и Арбелоа подписали контракт до конца сезона-2026/27.
В первом матче после увольнения Хаби Алонсо «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.