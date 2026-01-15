«Реал» провел собеседования с несколькими тренерами

«Реал» ищет тренера, готового возглавить команду перед началом следующего сезона.

По информации журналиста Cadena SER Ману Карреньо, на этой неделе «Реал» провел собеседования с несколькими кандидатами. Ожидается, что новый тренер начнет работу в клубе летом, Альваро Арбелоа продолжит руководить командой как минимум до конца сезона.

Ранее появлялась информация, что «Реал» и Арбелоа подписали контракт до конца сезона-2026/27.

В первом матче после увольнения Хаби Алонсо «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.