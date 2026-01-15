Капитан "Спартака" высказался о возможном завершении карьеры

Полузащитник и капитан "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

"Я вообще, на самом деле, об этом не думаю. Может, всё, а может, нет. Но опять же, повторюсь, что в душе я всё тот же, 20-летний молодой игрок, который любит футбол и приходит на каждую тренировку с большим желанием и тренируется", – приводит слова Зобнина "Матч ТВ".

Роману Зобнин 31 год. В декабре "Спартак" продлил трудовое соглашение с полузащитником до 2027 года. Футболист играет в составе команды с 2016 года. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В нынешнем сезоне Зобнин вышел на поле в 19-ти матчах за "Спартак" и забил один гол.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров в активе команды 29 очков.