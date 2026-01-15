Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О дисквалифицирован на четыре матча за поведение во время игры против команды Марокко на Кубке африканских наций, сообщает пресс‑служба Конфедерации африканского футбола (CAF)

© Матч ТВ

Сборная Камеруна проиграла команде Марокко в четвертьфинале турнира со счетом 0:2.

Дисциплинарный совет CAF признал 44‑летнего Это’О виновным в «неправомерном поведении» и «нарушении спортивных принципов» и запретил ему посещать стадион на протяжении четырех матчей под эгидой CAF, а также оштрафовал на 20 тысяч долларов.

Это’О с декабря 2021 года занимает должность президента Федерации футбола Камеруна.