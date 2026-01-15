Самюэль Это’О дисквалифицирован на четыре матча за поведение на Кубке африканских наций
Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О дисквалифицирован на четыре матча за поведение во время игры против команды Марокко на Кубке африканских наций, сообщает пресс‑служба Конфедерации африканского футбола (CAF)
Сборная Камеруна проиграла команде Марокко в четвертьфинале турнира со счетом 0:2.
Дисциплинарный совет CAF признал 44‑летнего Это’О виновным в «неправомерном поведении» и «нарушении спортивных принципов» и запретил ему посещать стадион на протяжении четырех матчей под эгидой CAF, а также оштрафовал на 20 тысяч долларов.
Это’О с декабря 2021 года занимает должность президента Федерации футбола Камеруна.