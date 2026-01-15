Воспитанник "Локомотива" перешел в "Сокол"

Футболист Михаил Мальцев перешел из "Ротора" в "Сокол".

© Rusfootball

"Ждём забитых мячей, ассистов и надёжной игры в обороне", - написано в Telegram-канале "Сокола".

Михаил Мальцев выступал за "Ротор" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.

Ранее футболист выступал за второй состав "Локомотива".