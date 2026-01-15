Экс-легионер «Динамо» раскритиковал решение «Зенита» купить Жерсона

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир считает, что петербургский «Зенит» совершил ошибку, приобретая бразильского полузащитника Жерсона.

© ФК «Зенит»

— Это плохое решение «Зенита». Когда ты подписываешь игрока, тебе нужно знать не только его игровые качества, но и понимать, что это за человек, какая у него ментальность. Ты должен представлять, как он будет адаптироваться. И если ты не провел подобный анализ и не сделал домашнюю работу, то попадаешь в такие ситуации. В мире множество фантастических игроков, но ты должен понимать, кого берешь и сможет ли он встроиться в другой образ жизни, вписаться в совершенно другой футбол и привыкнуть к обстоятельствам, — сказал Уилкшир.

«Зенит» оформил трансфер Жерсона из «Фламенго» за 25 миллионов евро в июле 2025 года. В январе сине-бело-голубые объявили об уходе хавбека из клуба в «Крузейро». Сумма перехода составила 27 млн евро, также 3 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Всего за петербуржцев бразилец провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.

После 18 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» с 39 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко.

В первом матче после зимней паузы петербургский клуб 27 февраля примет калининградскую «Балтику».