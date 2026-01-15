"Торино" может перехватить защитника "Ботафого" у "Динамо"

"Торино" может перехватить защитника "Ботафого" Давида Рикардо у "Динамо".

По информации источника, "Торино" рассматривает вариант отправить более выгодное с финансовой точки зрения предложение по трансферу футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что Давид Рикардо перейдет в "Динамо" за 6,5 миллионов евро.

Бразильский футболист выступает в составе "Ботафого" с конца января 2025 года. Всего за клуб защитник провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.