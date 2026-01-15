Мостовой оценил назначение Артиги в «Рубин»

Мостовой об Артиге в «Рубине»: «Я не знаю, кто он такой. Столько футбольных людей в стране, а в Казань едет человек, который тренировал в Анголе»
Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Франка Артиги на пост главного тренера «Рубина».
Во вторник казанский клуб расторг контракт с Рашидом Рахимовым, а в среду назначил испанского специалиста.
Последним клубом Артиги был ангольский «Петру Атлетику», который он покинул 10 января. До этого он возглавлял «Химки» и «Родину». С 2010 по 2021 год специалист работал в академии «Барселоны», 11 раз победив в молодежном чемпионате с командами разных возрастов.
«Если честно, то я не знаю, кто такой Франк Артига. Чемпионат Анголы? Ну, это вообще смешно. Столько футбольных людей в нашей стране, а в Казань едет работать человек, который тренировал в Анголе… Сложно сказать, будет ли с ним лучше, чем с Рахимовым», – сказал Мостовой.
