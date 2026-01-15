Тренер "Крыльев Советов" рассказал о состоянии нападающего

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о состоянии Вадима Ракова.

© ФК "Крылья Советов"

"Восстановление Ракова идет позитивно. Надеемся, что на третьем сборе он будет в строю. К началу чемпионата он будет, конечно, в неоптимальной форме. Но надеемся, что он приобретет кондиции, которые нам помогут во второй части чемпионата", - сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

В сентябре футболист получил травму во время тренировки молодежной сборной России.

Вадим Раков выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды из "Локомотива". В текущем сезоне за клуб нападающий провел 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.