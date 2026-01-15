Агент Головина: «Европейские скауты приезжают на матчи РПЛ и сейчас. На игре «Локо» – ЦСКА был бывший вице-президент «Монако» Васильев, у которого теперь свое агентство»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы Александра Головина, рассказал, что на матч «Локомотив» – ЦСКА в первом круге Мир РПЛ приезжали представители европейского агентства.
«Когда Саша был в ЦСКА, на его матчи приезжали скауты многих клубов, в том числе из «Боруссии» Дортмунд (на матч ЦСКА – «Спартак»), из «Тоттенхэма» («Зенит» – ЦСКА) и «Арсенала». Уверен, и сейчас европейские скауты находят возможность смотреть наш чемпионат. И до сих пор приезжают лично. Конечно, не хватает официальных международных матчей. Представляете, что такое купить игрока за 20 млн евро – не видя его в еврокубках и турнирах сборной? В Европе все считают деньги. При этом точно знаю, что, например, на недавней игре «Локо» – ЦСКА был бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. У него теперь свое футбольное агентство (VV Consulting – Спортс”) – среди клиентов, например, Жорж Микаутадзе, который перешел в «Вильярреал» в летнее трансферное окно, – сказал Клюев в материале Спортса” про российских футболистов в Европе.
