Юрген Клопп готов возглавить «Реал» или сборную Германии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, возможность работать в мадридском клубе всегда привлекал немецкого специалиста. Несмотря на то, что Клопп доволен своей работой в Red Bull, он был бы готов вернуться к тренерской деятельности, если получит предложение от «Реала» или сборной Германии.

В понедельник «Реал» расторг контракт с Хаби Алонсо, команду возглавил Альваро Арбелоа. Сообщалось, что на этой неделе мадридцы уже провели несколько собеседований с потенциальными кандидатами на пост главного тренера.