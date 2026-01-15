Клопп готов возглавить «Реал» или сборную Германии (Флориан Плеттенберг)
Юрген Клопп готов возглавить «Реал» или сборную Германии.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, возможность работать в мадридском клубе всегда привлекал немецкого специалиста. Несмотря на то, что Клопп доволен своей работой в Red Bull, он был бы готов вернуться к тренерской деятельности, если получит предложение от «Реала» или сборной Германии.
В понедельник «Реал» расторг контракт с Хаби Алонсо, команду возглавил Альваро Арбелоа. Сообщалось, что на этой неделе мадридцы уже провели несколько собеседований с потенциальными кандидатами на пост главного тренера.
