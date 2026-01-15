«Флуминенсе» готов потратить заработок с клубного ЧМ на игрока «Зенита»

«Флуминенсе» хочет предотвратить возможный переход центрального защитника «Зенита» Нино в стан конкурентов из «Палмейраса». Бразильский клуб готов использовать средства, полученные за участие в клубном чемпионате мира, для осуществления трансфера футболиста сине-бело-голубых. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает трату этих средств как редкую возможность для реализации крупного перехода. Руководство «Флуминенсе» намерено использовать их целенаправленно. Не исключено, что данные средства могут быть потрачены на покупку Нино нынешней зимой.

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.