В «Барселоне» отреагировали на вылет «Реала» из Кубка Испании от команды второй лиги

Советник президента «Барселоны» и член спортивной комиссии клуба Энрик Масип отреагировал на вылет мадридского «Реала» из Кубка Испании после поражения от команды второй лиги «Альбасете» со счётом 2:3.

«Это был великолепный вечер. Я смотрел бо́льшую часть матча, но все голы слышал по радио. Когда «Альбасете» забил, я сказал жене: «Это невероятно, этого не может быть». Потому что я был уверен, что они забьют с углового, и они это сделали. Это был настоящий кайф. Ты счастлив, потому что они наш главный соперник и их обыграли, однако у нас очень сложная выездная игра в Сантандере с командой из Второго дивизиона. У этого соревнования плохая репутация, выездные встречи, атмосфера…Часто ты на грани вылета. Всё это [успех «Барселоны» на фоне трудностей «Реала»] происходит потому, что у этого есть причины, и в этом вся суть. Великие моменты «Барселоны» — это не случайность, это не просто победа в чемпионате, это целое путешествие. Всё, что было сделано с момента нашего прихода, и состояние клуба, которое мы обнаружили… Не нужно возвращаться на много лет назад, достаточно четырёх с половиной. Посмотрите, какой была команда, какие у неё были возможности для конкуренции — в социальном и экономическом плане… Нас радует то, как всё в клубе восстановилось. Команда зрелищная, отличная работа Деку с трансферами, молодёжная академия, которая вдохновляет, строится новый стадион, и даже престиж есть, потому что все бренды хотят сотрудничать с «Барселоной», — приводит слова Масипа Sport.es.

«Барселона» встретится с испанским «Расингом» в 1/8 финала Кубка Испании сегодня, 15 января, в 23:00 мск.