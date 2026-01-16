Бразильский клуб подал в суд на перешедшего из «Зенита» Жерсона

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» подал в суд на своего бывшего полузащитника Жерсона. Об этом сообщает ESPN.

Иск также направлен против компании FGM Sports, принадлежащей отцу игрока. Общая сумма финансовых претензий составляет около 6,8 миллиона евро.

Причиной иска стало нарушение контракта на использование имиджевых прав, подписанного между клубом и футболистом. Соглашение предусматривало, что в случае его досрочного расторжения одна из сторон обязана выплатить оставшуюся сумму. Когда Жерсон в 2025 году перешел из «Фламенго» в петербургский «Зенит», его задолженность по этому договору оценивалась примерно в 6,4 миллиона евро. В январе 2026 года «Зенит» объявил о трансфере полузащитника в бразильский «Крузейро», после чего «Фламенго» подал иск в суд.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал семь голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.