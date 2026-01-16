В возрасте 45 лет умер экс-футболист "Зенита" и "Ростова"

Бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет. О его смерти сообщил в своём Telegram-канале клуб «Динамо», выразив соболезнования родным и близким футболиста. Причины смерти не уточняются.

Акимов был известным форвардом, завоевавшим бронзовые медали чемпионата Белоруссии с минским «Динамо» в 2000 году и чемпионата России с «Зенитом» в 2001 году. Он также выступал за ряд других российских команд, включая «Смену», «Тюмень», липецкий «Металлург», «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел».

Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории Первого дивизиона России (127 голов) и является рекордсменом по количеству забитых мячей в истории новосибирской «Сибири» (109 голов).

Ранее сообщалось, что иностранец умер перед посадкой в самолет в аэропорту Домодедово.