Абрахам открыт к переходу в «Астон Виллу». Форвард «Ромы» в аренде в «Бешикташе»

Форвард «Бешикташа» Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Роме», открыт к переходу в «Астон Виллу». Бирмингемцам нужна замена Дониэллу Малену, близкому к уходу в римский клуб.

© Sports.ru

Личные условия не станут проблемой для трансфера Абрахама в «Виллу», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что переход осложняется из-за арендного соглашения, которое подразумевает обязательный выкуп «Бешикташем» за 11,2 млн фунтов в случае выполнения определенных условий.