Тренер рассказал о роли Шаронова и Жиркова в штабе «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, какие функции будут выполнять в его штабе бывшие футболисты сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов.

На прошлой неделе пресс‑служба «Динамо» сообщила, что Жирков и Шаронов стали ассистентами Гусева. Также в тренерский штаб вошел Агустин Киильяборда, который будет отвечать за физическую подготовку игроков. Сейчас динамовцы проводят сбор в ОАЭ. 23 января команда Гусева сыграет с «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, 26 января — с другим китайским клубом «Чэнду Жунчэн».

— Идет непростая адаптация первые 3–4 дня, больше неприятная работа. Утром делаем упор на «физику», вечером — техника и тактика. Все ребята с пониманием относятся к этому, понимаем, что без этой работы будет тяжело куда‑то двигаться. Работают все с хорошим настроением. Знаю качества тренерского штаба — Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Агустина, тренера по физподотовке. Пообщался с ними, знал хорошо по игровой карьере и Шаронова, и Жиркова. Каждый знает свой индивидуальный функционал, наши общие цели и задачи. Все всё прекрасно понимают. Сделали предложения, они с удовольствием согласились. Роман Сергеевич будет отвечать больше за оборонительные действия, начало атаки, общее видение того, что мы ждем от команды. Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание профильным позициям — крайним защитникам, вингерам. С его опытом сравниться кому‑то тяжело, он хорошо знает эти позиции. Он на этом будет делать акцент. Киильяборда — тренер по физподготовке из Аргентины, он будет регулировать физическое состояние наших футболистов. Сейчас мы закладываем физический фундамент на первом сборе. У нас две международные игры, давно не играли с иностранными командами. В первую очередь мы не к этим играм готовимся, а через эти игры — к началу сезона. Посмотрим, какая будет дозировка по нагрузкам, — приводит слова Гусева пресс‑служба «Динамо».

После 18 туров «Динамо» занимает 10‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

