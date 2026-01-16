Экс-игрок "Рубина" оценил назначение Артиги на пост главного тренера клуба

Экс-игрок "Рубина" и "Родины" Солтмурад Бакаев оценил назначение Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба.

© ФК "Химки"

"Думаю, что Артига — это хорошее подписание. Я с ним работал, и, на мой взгляд, это сильный специалист. Работая в тех же "Химках", он себя хорошо зарекомендовал, особенно учитывая те условия, которые у него там были", - цитирует Бакаева Metaratings.

Напомним, что в январе казанский "Рубин" объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера - контракт специалиста истекал летом 2026 года. Новым главным тренером казанцев стал Франк Артига, заключивший соглашение до лета 2027 года.

Ранее испанский специалист был главным тренером московской "Родины" и подмосковных "Химок", а в текущем сезоне занимал аналогичный пост в ангольском клубе "Петру Атлетику".