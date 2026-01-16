Дзюба: Головину надо было уходить из «Монако»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба считает, что российскому полузащитнику Александру Головину давно стоило покинуть «Монако». По мнению опытного форварда, Головин лучше было перейти в английский «Ньюкасл Юнайтед», когда «сороки» проявляли к нему интерес.

«Головину надо было давно менять клуб, но это его выбор. Я очень уважаю его выбор. Ему надо было уходить в «Ньюкасл» в моём понимании, когда был шанс», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее СМИ также сообщали, что Головиным интересовалась дортмундская «Боруссия». Но до трансфера дело так и не дошло.