Бразильцы вытеснили российского футболиста из "Спартака"

Экс-футболист "Спартака" Владислав Рыжков рассказал, почему не смог заиграть в стане красно-белых.

© ФК "Спартак"

"Из-за бразильцев. Никого не виню, просто так вышло. Сначала пришел Алекс, потом Ибсон. Карпин сказал мне: "Можешь остаться в "Спартаке", но игрового времени у тебя практически не будет". От него шел такой посыл, что мне лучше уйти за практикой", - приводит слова Рыжкова Sport24.

Валерий Карпин был главным тренером московского "Спартака" с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. На данный момент он возглавляет национальную команду России.

Владислав Рыжков выступал за московский "Спартак" с 2006 по 2009 год, после он был игроком "Жемчужины", "Кубани", "Сибири", "Волги" и ряда других российских клубов. Последним клубом полузащитника был краснодарский "Урожай" - в 2020 году футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.