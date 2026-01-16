"Локомотив" интересуется игроком "Ростова"

Московский "Локомотив" интересуется футболистом "Ростова".

© ФК "Ростов"

По информации источника, московский "Локомотив" заинтересован в защитнике "Ростова" Илье Вахании, переговоры на данный момент не ведутся.

Илья Вахания выступает за "Ростов" с 2023 года - защитник провел за клуб во всех турнирах 97 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и семь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3 миллиона евро, контракт игрока с ростовчанами рассчитан до лета 2028 года. Вахания провел семь матчей за сборную России и забил один гол.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.