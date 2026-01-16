Экс-игрок «Спартака» поведал, как его обманул Дзюба

Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Рыжков рассказал, как в московском клубе над ним пошутил Артем Дзюба.

© ФК «Акрон»

— Дело было уже при Валерии Карпине. Мы на сборах в Австрии, я спал в номере. Вдруг звонок. За дверью Дзюба: «Тебя к тренеру вызывают». Встал, иду к нему в кабинет: «Георгиевич, вызывали?» Он такой резко: «Ты че, не проснулся?» Выяснилось, Дзюба просто пошутил. Карпин посмотрел на меня, ухмыльнулся и отправил обратно: «Иди, ложись дальше спи», — сказал Рыжков.

Рыжков и Дзюба являются воспитанниками «Спартака». Рыжков провел за основную команду «красно-белых» 15 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. На счету Дзюбы 166 игр, 38 голов и 23 ассиста.

Рыжкову 35 лет, он завершил карьеру в 2022 году. 37-летний Дзюба сейчас выступает за тольяттинский «Акрон». Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 16 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.