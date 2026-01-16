«Рома» арендовала нападающего у «Астон Виллы»

«Рома» арендовала 26-летнего форварда Дониэлла Малена у «Астон Виллы».

© Sports.ru

Договор предусматривает опцию выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит 2 миллиона фунтов за аренду голландца, а опция выкупа составит 25 миллионов фунтов, которая может стать обязательной при определенных условиях.

В этом сезоне Мален провел 21 матч в АПЛ, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.