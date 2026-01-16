«Ростов» сыграет против трех китайских клубов

«Ростов» в рамках зимних сборов в ОАЭ проведет товарищеские матчи против трех китайских команд, сообщает пресс‑служба российского футбольного клуба.

© ФК «Ростов»

Ростовчане 17 января сыграют против «Чэнду Жунчэн», также у ростовчан запланированы матчи с «Циндао Хайню» (7 февраля) и «Чжэцзян Профешнл» (11 февраля).

Помимо этого, команда Джонатана Альбы встретится с московскими «Локомотивом» (24 января), «Родиной» (1 февраля), ЦСКА (18 февраля) и армянским «Ноа» (4 февраля). Еще один соперник будет объявлен позже.

«Ростов» по итогам 18‑ти туров МИР РПЛ набрал 21 очко и занимает 11‑е место в турнирной таблице.

