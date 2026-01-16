«Зениту» не продали Райана за 35 млн евро (Legalbet)

Sports.ru

«Зенит» предложил 35 миллионов евро за 19-летнего форварда «Васко да Гама» Райана.

Выяснилось, сколько «Зенит» предлагал за игрока «Васко да Гама»
© Global Look Press

Бразильский клуб ответил отказом на предложение российской команды, сообщил Legalbet.

Ранее появилась информация, что «Борнмут» согласовал контракт с Райаном, а клуб АПЛ готов выплатить 35 миллионов евро за футболиста.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости