Канчельскис раскритиковал нынешних игроков «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис об игроках «МЮ»: «Такие деньги получают, а ходят по барам, дискотекам. У них база лучше, чем «Хилтон», и ничего не могут сделать. Потому что не горят душой!»
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о нынешних игроках клуба.
«Приходит иностранец, он не играл в «Манчестере», относится не так. Для своих это семья. Все болельщики говорят, что лучшая команда была в сезоне-1993/94, когда мы выиграли дубль с Робсоном, Шмейхелем, мной, Гиггзом, Кином. Было видно, что мы одна семья: бились, сражались. Сейчас такие деньги получают, у них база лучше, чем «Хилтон». И ничего не могут сделать. Потому что они не горят душой! Ты должен отдать клубу все, что у тебя есть. А они получают такие деньги, а ходят по барам, дискотекам. Войти в штаб клуба? Думаю, это нереально. Очень сложно», – сказал Канчельскис.
