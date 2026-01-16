Мостовой ответил, скучает ли по РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info заявил, что не скучает по чемпионату России.

"Скучаю ли я по РПЛ? Вообще нет, вы чего? Сейчас много европейского футбола, матчи каждый день практически. Поэтому по РПЛ скучать не приходится – есть что посмотреть по ТВ", - сказал Мостовой.

Сейчас в РПЛ зимняя пауза.

По итогам первой части РПЛ-2025/26 "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 40 очками. Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года.