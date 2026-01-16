Президент "Реала" хочет вернуть Моуринью

Президент испанского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес хочет, чтобы команду вновь возглавил португалец Жозе Моуринью. Об этом сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, Перес может обратиться к Моуринью в случае, если он покинет пост главного тренера португальской "Бенфики". Отмечается, что португалец является единственным тренером, работой которого Перес был доволен в период своего президентства.

12 января "Реал" объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера команды, его сменил Альваро Арбелоа. В первом матче под руководством Арбелоа "Реал" со счетом 2:3 уступил "Альбасете" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании и завершил выступление в турнире. В чемпионате Испании мадридская команда идет на втором месте с 45 очками после 19 туров, на 4 очка отставая от лидирующей "Барселоны".

Моуринью 62 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В сентябре 2025 года Моуринью был уволен из турецкого "Фенербахче" за невыход команды в общий этап Лиги чемпионов. В том же месяце португалец возглавил "Бенфику", с которой занимает третье место в чемпионате Португалии.