Воспитанник «Спартака» боялся Черчесова

Воспитанник и бывший полузащитник «Спартака» Владислав Рыжков рассказал об отношениях со Станиславом Черчесовым, когда тот являлся главным тренером красно-белых.

Черчесов тренировал столичный клуб с 2006 по 2007 год. Ранее он работал спортивным директором команды.

«Мне было страшно попадаться на глаза Черчесову. Он казался очень суровым и строгим дядькой. Не было такого, чтобы он проводил с кем-то диалог один на один — только ругал на тренировках», — заявил Рыжков.

С августа прошлого года 62-летний Черчесов работает в «Ахмате». Контракт между грозненским клубом и российским специалистом действует до конца июня 2028 года.

В ноябре 2025 года после увольнения Деяна Станковича из «Спартака» появлялись слухи о возможном возвращении Черчесова на пост главного тренера московской команды, но позже эта информация была опровергнута официальными лицами.

35-летний Рыжков завершил карьеру в 2022 году. За основную команду «Спартака» хавбек провел 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.