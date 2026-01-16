Аршавин высказался о взаимодействии штаба Семака с академией «Зенита»

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о взаимодействии тренерского штаба Сергея Семака с академией сине-бело-голубых. На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. От лидирующего «Краснодара» команда Семака отстаёт на одно очко.

– Академия выпускает футболистов, они играют на высшем уровне. Просто «Зениту» через какое-то время придётся воспитанников скупать.

– Вы на связи со штабом Семака?

– Мы перезваниваемся, но редко. Я могу сам позвонить Семаку. Но проблема в том, что они редко бывают на футболе в академии.

– Вас это деморализует?

– Нет, просто я считаю, что такого происходить не должно.

– От основы есть человек, который постоянно просматривает команды академии и делает отчёты?

– Я такого не знаю, – приводит слова Аршавина Sports.ru.