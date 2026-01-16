Чем болельщикам запомнился умерший экс-футболист «Зенита» Дмитрий Акимов

Играл в одной юношеской команде с Аршавиным, но нередко конфликтовал с тренерами.

Грустная новость для российского футбола. На этой неделе ушёл из жизни бывший игрок «Зенита», лучший бомбардир в истории «Сибири», третий бомбардир в истории Первой лиги Дмитрий Акимов. Ему было всего 45 лет.

Дебютировал за «Зенит» в 19 лет, но не закрепился в составе

Акимов — воспитанник петербургской футбольной школы «Смена». Дмитрий выступал в одной юношеской команде с самим Андреем Аршавиным. Дебют Акимова за первую команду «Зенита» состоялся в конце 1999 года, когда 19-летнего паренька выпустили на семь минут в кубковой встрече с ижевским «Газовиком-Газпромом». Сине-бело-голубым это не помогло — они проиграли (1:2) и завершили выступления в турнире.

«У меня и так голова ничего не варила. Ещё и жутко волновался. Всё-таки первый матч за родную команду. Помню, как рядом со мной бегал президент «Газовика» Владимир Тумаев с животиком. Ему за 50 уже было. Смотрелось это забавно. Играю я, 19-летний, и рядом такой дядечка», — вспоминал Акимов.

Юному футболисту было тяжело пробиться в основу «Зенита», где играли Александр Панов и Геннадий Попович. Впоследствии Акимов не нашёл общий язык с главным тренером клуба из Санкт-Петербурга Юрием Морозовым. За два года Дмитрий провёл всего четыре матча.

«Может, характерами не сошлись, — предполагал Акимов. — Я привык говорить, что думаю. Морозов всё время пытался переучить меня как играть в нападении. Хотя я сам прекрасно знал, где мне находиться на поле. Юрий Андреевич — любитель прессинга. И требовал, чтобы все бегали с первой до последней минуты. А я считаю всю эту беготню бесполезным занятием. Тренера бесило моё непослушание. Вызывал на беседы, орал на меня, краснел и выгонял из комнаты: «Всё, иди отсюда! Ты у меня вообще никогда не будешь играть». Потом успокаивался. Я ж забивал в каждой игре за дубль, и ему приходилось меня возвращать».

Далее Дмитрий отправился в аренду в минское «Динамо». Акимов утверждал, что ни разу не жалел о своём решении отправиться в другую лигу, хотя ему было немного страшновато, поскольку он в первый раз уезжал от родителей. Дмитрий жил на базе «Динамо», а его команда впоследствии взяла бронзовые медали. Акимов утверждал, что в Минске народ неизбалованный и попроще, чем в Петербурге. По завершении срока аренды «Зенит» не отпустил игрока. В 2001 году был организован фарм-клуб «Локомотив-Зенит-2», куда нужно было набирать футболистов. В результате команда прошла 19 матчей без поражений.

Показал майку с надписью «Холост». Потом к нему пришла девушка, у отца которой было четыре бензоколонки

В августе 2001 года Акимов провёл последний матч в форме «Зенита». В тот момент футболист понимал, что надо уходить. В результате он отправился в «Тюмень», куда его позвал президент клуба Алексей Степанов. Местная нефтяная компания давала деньги именно под этого менеджера. Однако после первого круга Степанов скоропостижно скончался — оторвался тромб. В результате «Тюмень» осталась без денег, и футболисты полгода вообще не получали никакой зарплаты.

«Уезжал на выезд — карманных денег не хватало даже на спортивную газету, — вспоминал Акимов. — Хорошо ещё мы жили на базе, где нас кормили. После каждой игры вручали видеодвойки — призы лучшему игроку и зрительских симпатий. Мы их сразу отдавали нашему администратору, он продавал, а деньги делили на всю команду. Надолго хватало? После игры пойти пива попить».

Дмитрий стал лучшим бомбардиром «Тюмени» и получил специальный приз — статуэтку. Однако в контракте не были прописаны бонусы за это достижение, поэтому Дмитрию не полагалось никаких денег. Когда он забил первый мяч в составе «Тюмени», то поднял футболку, под которой оказалась майка с надписью «Холост». В интервью после матча Дмитрий подчеркнул, что хотел жениться на дочери нефтяного магната.

«Это, конечно, была шутка, но одна девушка потом пришла. Когда я её увидел, сразу понял, что ни за какие деньги на ней не женюсь. Она пришла на базу, охране сказала, что у её отца четыре бензоколонки и ей нужен Дмитрий Акимов. Я вышел и сразу понял, что четырёх бензоколонок не хватит, маловато приданое. Мне не понравилась внешность. Я, конечно, поговорил с ней, признался, что пошутил. Она вроде нормально отреагировала, больше не приходила».

Акимов не прошёл в состав «Зенита» и при Петржеле. Уехал в «Сибирь», где наколотил больше 100 голов

Акимов вернулся в «Зенит» и хорошо съездил на первый сбор команды в 2003 году, когда её тренировал Властимил Петржела. По словам Дмитрия, с ним подписали двухлетний контракт на хороших условиях. Что в «Зените» начала нулевых считалось хорошими условиями? Зарплата в районе $ 5-7 тыс. в месяц. В Тюмени Дмитрию платили по $ 800. А в «Зените» ещё и бонусы прописали. Почувствуйте разницу.

На второй сбор Акимов ехал с оптимизмом, но туда же прибыл и нападающий Лукаш Гартиг. В итоге россиянина на поле уже не выпускали. Акимов видел по отношению, что не нужен Петржеле, и для себя решил, что тот специально хочет протолкнуть в «Зенит» своего человека. Далее последовал отъезд в Липецк. Акимов отыграл год в местном «Металлурге», однако затем начались проблемы с финансированием. Сократили бюджет, ухудшались условия.

А далее Акимов укатил в «Сибирь». Сам Дмитрий считает тот период лучшим этапом своей карьеры. 109 голов в 195 матчах, звание лучшего бомбардира Первого дивизиона в 2007 году. Потом Дмитрий покинул новосибирский клуб. Причина — конфликт с главным тренером Сергеем Обориным.

«На руководство клуба осталась обида, — признавался Акимов. — Мне решение далось тяжело. Четыре с половиной года в «Сибири» отыграл, поднялся с командой от Второй лиги до борьбы за выход в элиту, и тут из-за конфликта с тренером пришлось уходить. Когда Вадим Морозов, один из владельцев клуба, об этом узнал, был в шоке. Я звонил ему, но он был недоступен — отдыхал на Мальдивах. Когда узнал, что я перешёл в «Ростов», позвонил: «Акимов, ты куда делся? С ума сошёл? Если б знал ситуацию, снял бы Оборина».

Первый гол в РПЛ забил в ворота «Зенита»

В 2006 году Дмитрий отправился на просмотр в «Сатурн». Однако главный тренер Владимир Вайсс поставил его центральным защитником. По словам Акимова, чуть позже он понял, что «с цирком надо заканчивать», и уехал.

В 2008 году Дмитрий перебрался в «Ростов», где оформил первый гол в РПЛ. Любопытно, что это произошло в матче с бывшим клубом — «Зенитом». 3 мая 2009 года «Ростов» обыграл петербуржцев (2:1), а всё началось именно с результативного удара Дмитрия.

«Если б в начале карьеры мне сказали, что первый гол в РПЛ забью «Зениту», подумал бы, что имеют в виду в свои ворота. Но тот матч принципиальным для меня не был», — утверждал Дмитрий.

На финише карьеры Акимов снова поиграл за «Сибирь», «Факел» и петербургское «Динамо». Затем часто мелькал на футбольных передачах ТВ Санкт-Петербурга. 14 января 2026 года его не стало.

В тексте использованы цитаты «Спорт День за Днём».