«Барселоне» и «Реалу» интересен 19-летний игрок «Аякса»

«Барсе» и «Реалу» интересен 19-летний хавбек «Аякса» Бунида
«Барселона» и «Реал» интересуются 19-летним атакующим полузащитником «Аякса» Райаном Бунидой, сообщает As.
В преддверии летнего трансферного окна оба испанских клуба усилили наблюдение за футболистом. По Буниде, выступающему за сборную Бельгии U21, подготовлены подробные скаутские отчеты.
Хотя официальных шагов пока не предпринималось, интерес к игроку с марокканскими корнями описывается как «сильный, продуманный и стратегический».
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Бунида провел 8 матчей и отметился одной голевой передачей. Его статистику можно увидеть здесь.
