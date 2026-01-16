«Барселоне» и «Реалу» интересен 19-летний игрок «Аякса»

«Барселона» и «Реал» интересуются 19-летним атакующим полузащитником «Аякса» Райаном Бунидой, сообщает As.

В преддверии летнего трансферного окна оба испанских клуба усилили наблюдение за футболистом. По Буниде, выступающему за сборную Бельгии U21, подготовлены подробные скаутские отчеты.

Хотя официальных шагов пока не предпринималось, интерес к игроку с марокканскими корнями описывается как «сильный, продуманный и стратегический».

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Бунида провел 8 матчей и отметился одной голевой передачей. Его статистику можно увидеть здесь.