Футболист «Факела» выкупил своего младшего брата

Футболист воронежского «Факела» Мераби Уридия выкупил своего младшего брата Георгия Уридию у «Волги». Он погасил неустойку, выкупив контракт Уридии-младшего. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

© ФК «Черноморец»

По данным источника, контракт Георгия с «Волгой» был рассчитан ещё на полтора года. Однако старший брат выкупил его договор этой зимой.

Теперь Уридия-младший пребывает в статусе свободного агента. Где он продолжит карьеру — пока объявлено не было. Ранее появлялась информация, что Георгий мог перейти в «Челябинск», но сделка сорвалась. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 300 тыс.