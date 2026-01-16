Зидан рассказал о работе в «Реале»

Зидан о работе в «Реале»: «Чтобы игроки приняли твои идеи, нужно расположить их к себе. Мы здесь, чтобы поддерживать их. Если ты этого не понимаешь, в профессии долго не продержишься»
Зинедин Зидан рассказал о своем тренерском подходе в «Реале».
«В «Реале» мы всегда были доступны для футболистов. По мне, именно это делает команду сильной – ты должен быть рядом с игроком. Если ты этого не понимаешь, в этой профессии долго не продержишься. Мы здесь, чтобы поддерживать их; ты должен показать, что ты всегда с ними. Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно расположить игроков к себе. Если футболисты не согласны со всем, что им предлагают – с тренировками, с нагрузками, – тогда всегда будет чего-то не хватать. Думаю, с нами они действительно получали удовольствие от процесса на всех уровнях», – сказал Зидан.
«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте в январе. В клубе считают, что с уходом Алонсо будет проще договориться
Калверт-Льюин – лучший футболист АПЛ в декабре. Форвард «Лидса» забил 6 голов в 5 матчах и обошел Холанда, Экитике, Фодена, Шерки
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»
«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте в январе. В клубе считают, что с уходом Алонсо будет проще договориться
Калверт-Льюин – лучший футболист АПЛ в декабре. Форвард «Лидса» забил 6 голов в 5 матчах и обошел Холанда, Экитике, Фодена, Шерки
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»