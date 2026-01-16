Агент высказался о возможном бесплатном уходе Бонгонда из «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию, кто крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда может бесплатно покинуть московский клуб. Ранее инсайдер Саши Тавольери сообщил, что красно-белые разрешили вингеру бесплатно уйти в зимнее трансферное окно.

— Мне просто сложно поверить, что они реально готовы Бонгонду бесплатно. Ну это будет какой-то уже совсем...

— Ну а кто за него сейчас заплатит бабки? Хоть сколько-нибудь.

— Я просто не понимаю… Вот зачем нужен спортивный директор, чтобы отпускать бесплатно? Это могу и я сделать! И ты можешь.

— Поверь мне, мы бы ещё нажились на этом! — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».