Назван лучший футболист декабря в АПЛ

Калверт-Льюин – лучший футболист АПЛ в декабре. Форвард «Лидса» забил 6 голов в 5 матчах
Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин признан лучшим футболистом в декабре в АПЛ.
В заключительном месяце 2025 года форвард забил шесть голов в пяти матчах.
На победу в номинации также претендовали такие игроки, как Райан Шерки («Манчестер Сити»), Юго Экитике («Ливерпуль»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Харри Уилсон («Фулхэм»).
В этом сезоне Калверт-Льюин забил 9 голов и сделал 1 передачу в 19 матчах АПЛ.
«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте в январе. В клубе считают, что с уходом Алонсо будет проще договориться
Калверт-Льюин – лучший футболист АПЛ в декабре. Форвард «Лидса» забил 6 голов в 5 матчах и обошел Холанда, Экитике, Фодена, Шерки
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»
«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте в январе. В клубе считают, что с уходом Алонсо будет проще договориться
Калверт-Льюин – лучший футболист АПЛ в декабре. Форвард «Лидса» забил 6 голов в 5 матчах и обошел Холанда, Экитике, Фодена, Шерки
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»