«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте в январе. В клубе считают, что с уходом Алонсо будет проще договориться

Sports.ru

«Реал» надеется уже в январе возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте.

«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом в ближайшее время
© Global Look Press

Как сообщает Cadena SER, в клубе по-прежнему настроены оптимистично и считают, что бразилец согласится на продление, а с уходом Хаби Алонсо с поста главного тренера договориться будет проще.

Считается, что этому также поспособствует роль главного действующего лица, которую Винисиус получит при Альваро Арбелоа наравне с Килианом Мбаппе.

При этом в «Реале» понимают, что до конца сезона новый контракт подписан не будет, но надеются оформить его после. Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2027 года.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости