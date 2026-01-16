«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом в ближайшее время

«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте в январе. В клубе считают, что с уходом Алонсо будет проще договориться
«Реал» надеется уже в январе возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте.
Как сообщает Cadena SER, в клубе по-прежнему настроены оптимистично и считают, что бразилец согласится на продление, а с уходом Хаби Алонсо с поста главного тренера договориться будет проще.
Считается, что этому также поспособствует роль главного действующего лица, которую Винисиус получит при Альваро Арбелоа наравне с Килианом Мбаппе.
При этом в «Реале» понимают, что до конца сезона новый контракт подписан не будет, но надеются оформить его после. Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2027 года.
«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте в январе. В клубе считают, что с уходом Алонсо будет проще договориться
Калверт-Льюин – лучший футболист АПЛ в декабре. Форвард «Лидса» забил 6 голов в 5 матчах и обошел Холанда, Экитике, Фодена, Шерки
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»
«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте в январе. В клубе считают, что с уходом Алонсо будет проще договориться
Калверт-Льюин – лучший футболист АПЛ в декабре. Форвард «Лидса» забил 6 голов в 5 матчах и обошел Холанда, Экитике, Фодена, Шерки
Гауфф об увеличении призовых на «Шлемах»: «Прогресс есть, но мы все еще не там, где хотели бы быть»